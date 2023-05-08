أردوغان يصف زعيم المعارضة بأنه مخمور

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو بأنه "مخمور"، وذلك خلال أكبر تجمع انتخابي لحملته الانتخابية حتى الآن قبل انتخابات 14 مايو.

وفي كلمته أمام مئات الآلاف من أنصاره في إسطنبول، قال أردوغان إن كليتشدار أوغلو يمكن أن يشرب بقدر ما يريد، وأن الشعب لن يتخلى عن البلاد لـ "سكير".

كما اتهم الرئيس التركي مرة أخرى منافسه بالعمل مع "الإرهابيين".

وقدر أردوغان عدد المشاركين في تجمعه الانتخابي في اسطنبول بنحو 7ر1 مليون شخص. كما ظهر كليتشدار أوغلو في حدث كبير أمام العديد من المؤيدين في اسطنبول يوم السبت. ولم يكن هناك تقدير رسمي لعدد المشاركين.