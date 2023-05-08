التوصل إلى اتفاق بخصوص أجور العاملين في قطاع النقل بألمانيا بعد إضرابات تحذيرية متكررة

أعلنت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق بخصوص أجور نحو 5000 عامل في مجال النقل العام وذلك بعد إضرابات تحذيرية متكررة في الحافلات والقطارات في العديد من الولايات الألمانية.



وأوضحت النقابة أن من المنتظر أن يحصل العاملون مبدئيا في يونيو المقبل على علاوة لمرة واحدة معفاة من الضرائب بقيمة 1500 يورو، وعلاوة شهرية بقيمة 300 يورو اعتبارا من أكتوبر المقبل لمدة 18 شهرا.



وذكرت النقابة أنها اتفقت على ذلك مع جانب أرباب العمل في مدينة فولدا وسط ألمانيا في العطلة الأسبوعية.



وقال مفاوض النقابة فولكر نوسه إن الاتفاق:" يعني بالنسبة لشرائح الأجور المتوسطة والدنيا زيادة بنسبة تتراوح بين 3ر9% و13% ويعني بالتالي تخفيف الأعباء المطلوب بشكل عاجل نظرا لارتفاع معدل التضخم".



من جانبه، قال يورجن هنزه مدير قسم شؤون الأجور في رابطة أرباب العمل "دويتشه آيزنبانن" في رد على سؤال اليوم: "هذه بالطبع نتيجة كبيرة للغاية في أوقات شديدة الصعوبة".



وأضاف أن الرابطة تعتزم السماح للشركات الأعضاء المعنية بالأمر بالتصويت على الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه، مشيرا إلى أن الحق في إلغاء التعاقد متاح حتى نهاية مايو الجاري.



وفي سياق متصل، قالت فيردي إنه يجب مشاورة لجنة خاصة بالأجور.