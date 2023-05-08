أعلن المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أنها ستتوجه إلى كييف غدا الثلاثاء حيث ستلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتأتي زيارة فون دير لاين الخامسة لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا الحرب في فبراير 2022، في تاريخ رمزي بالنسبة لأوروبا.

ويحتفل الاتحاد الأوروبي في التاسع من مايو بالسلام الدائم بين أعضائه الذي أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، بينما تحتفل روسيا بانتصارها على ألمانيا بإقامة عرض عسكري سنوي.

وقال المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنه في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا في عامها الثاني، من المقرر أن تعيد رئيسة المفوضية التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للبلاد.

ومنحت أوكرانيا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهي تنتظر تقييما ستجريه المفوضية حول ما إذا كانت جهود الإصلاح في أوكرانيا كافية لبدء محادثات الانضمام الرسمية.

وقدمت بروكسل، دعما عسكريا وماليا وإنسانيا لأوكرانيا بقيمة 67 مليار يورو "75 مليار دولار" حتى الآن، مع استمرار العمل على فرض مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

ويعتزم التكتل، تقييد صادرات روسيا، وفقا لمصادر الاتحاد الأوروبي، في محاولة لمواجهة الالتفاف على العقوبات الحالية على روسيا من خلال تصدير البضائع عبر دول أخرى لا تفرض تدابير تجارية عقابية على موسكو.

وتم إعلان أن كازاخستان وأرمينيا والإمارات العربية المتحدة، هي دول يتم من خلالها الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، إن تركيا ردت مؤخرا بحزم نسبي على مؤشرات التهرب من العقوبات.

ويمكن للتكل أن يقنن أولا إمكانية تقييد الصادرات إلى البلدان المشتبه في التفافها على العقوبات كرادع. وإذا ثبت أن هذا غير كاف، فيمكن عندئذ حظر بعض الصادرات كخطوة ثانية.

وبحسب مصادر الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تتأثر السلع التي يمكن استخدامهاعلى السواء للأغراض المدنية والعسكرية بشكل خاص، ومنها أجهزة الرؤية الليلية التي يستخدمها الصيادون وشركات الأمن وكذلك الجنود.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أنه بالإضافة إلى ذلك يمكن استهداف 7 شركات صينية، ومنها الشركات العاملة في مجال أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة.

وحذرت الصين، الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، من اتخاذ تدابير عقابية محتملة ضد شركاتها.

ومن المقرر توسيع قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية للأفراد والمنظمات المستهدفة بحظر السفر وتجميد الأصول المحتمل.

ومن المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل المقترح الأربعاء المقبل؛ بهدف الاتفاق على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا قبل نهاية الشهر الجاري.