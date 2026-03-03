الحرس الثوري الإيراني: أبواب جهنم ستُفتح على أمريكا وإسرائيل

قال المتحدث الرسمي ونائب مسئول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني إن الحرس الثوري سيواصل مهامه بقيادة أحمد وحيدي، بكل قوّة ودون انقطاع.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عنه قوله إن قادة القوات والفيالق والوحدات القتالية سيثأرون لدماء "الشهداء" ويُلحقون "هزيمة نكراء" بأعداء إيران.

وأضاف نائيني، أن على "العدو" أن يتوقّع هجمات متواصلة، وأن "أبواب جهنم ستُفتَح على أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر"، مع تحديث الصواريخ.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.