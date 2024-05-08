 حادث الإسكندرية: الأمن يكثف الجهود لكشف ملابسات إطلاق النار على رجل أعمال كندي مقيم في مصر - بوابة الشروق
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حادث الإسكندرية: الأمن يكثف الجهود لكشف ملابسات إطلاق النار على رجل أعمال كندي مقيم في مصر

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 12:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 12:28 ص

صرح مصدر أمنى أنه بتاريخ 7 مايو الجارى تعرض رجل أعمال كندى الجنسية، يقيم بالبلاد بصفة دائمة" لحادث إطلاق نار جنائى بالإسكندرية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

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