حادث الإسكندرية: الأمن يكثف الجهود لكشف ملابسات إطلاق النار على رجل أعمال كندي مقيم في مصر

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صرح مصدر أمنى أنه بتاريخ 7 مايو الجارى تعرض رجل أعمال كندى الجنسية، يقيم بالبلاد بصفة دائمة" لحادث إطلاق نار جنائى بالإسكندرية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.