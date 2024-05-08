حادث الإسكندرية: الأمن يكثف الجهود لكشف ملابسات إطلاق النار على رجل أعمال كندي مقيم في مصر

متحدث الخارجية: من مصلحة إسرائيل استقرار المنطقة والعيش في سلام مع جيرانها

الخارجية: لا يمكن أن تستمر الانتهاكات الإسرائيلية دون محاسبة.. وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئوليته

مصطفى الفقي مطمئنا: مساس إسرائيل بالسلام مع مصر مجازفة لن تقدر عليها

متحدث الخارجية: استيلاء إسرائيل على معبر رفح الفلسطيني يمعن في خنق قطاع غزة