الأمم المتحدة: لا نستطيع إدخال المساعدات إلى غزة

أعلنت الأمم المتحدة أنها غير قادرة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إثر إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة نزحوا قسراً بعد "أمر الإخلاء" الصادر عن الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن نزوح هؤلاء الأشخاص تكرر عدة مرات خلال الأشهر الـ 7 الماضية، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد دوجاريك على ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة، ووجوب منح الراغبين في مغادرة غزة الوقت الكافي وطريقا آمنا ووجهة نهائية آمنة.

وفيما يتعلق بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، قال دوجاريك: "هذا يعني أننا لا نستطيع إدخال المساعدات الإنسانية".

وتابع: "ليس لدينا أيضا إمكانية الوصول إلى الإمدادات الغذائية التي نحتاجها لإيصالها إلى أكثر من 3 آلاف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، كما لا يوجد وقود".

كما أوضح أنه وفقا لآخر استطلاع أجرته الأمم المتحدة، "هناك 700 ألف امرأة وفتاة في غزة"، ليس لدى أي منهن مكان يذهبن إليه.

ويوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد تعرض مواقع عسكرية على مقربة منه للهجوم بالصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 4 من جنوده وإصابة 11 آخرين.

ويعتبر كرم أبو سالم المعبر الرئيسي بين إسرائيل وغزة لمرور شاحنات المساعدات الإنسانية.