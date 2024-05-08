قالت الفنانة شيري عادل، إنها دائما ما تفضِّل للأعمال الفنية التي تجسد شخصيات تاريخية.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أن أحد أفضل الأدوار التي قدّمتها هو دور الملكة ناريمان والذي كان عبارة عن ثلاث حلقات في نهاية مسلسل الملك فاروق.

وأوضحت أن قلبها متعلق للغاية بهذه الحلقات، مشيرة إلى أن تجسيد شخصيات قديمة وتاريخية وكانت موجودة في الواقع من قبل أمر له مذاق خاص لديها.

ولفتت إلى أن تعلقها بهذه الأدوار لا يعني عزوفها عن بقية الأعمال الفنية التي يمكن أن تشارك فيها، غير أنها أكّدت أن مثل هذه الأعمال يكون لها مذاق خاص لديها.