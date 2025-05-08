وكيل تموين البحيرة يتفقد شون الدلنجات لمتابعة استلام القمح المحلي

أجرى المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، جولة ميدانية تفقدية على الشون التابعة لمركز الدلنجات، للاطمئنان على سير العمل وانتظام عملية التوريد.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من حسام المزين، وكيل المديرية، وحسين الدسونسي، مدير إدارة صيانة الحبوب بالمديرية، ومحمد عاطف، مفتشي المديرية.

وشملت الجولة عددًا من الشون لمتابعة مدى التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية استلام الأقماح، وضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة في التخزين.

وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية تتابع بشكل يومي أعمال الاستلام والتوريد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن الحفاظ على المحصول وتقليل الفاقد، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات أمام الموردين وتحقيق أعلى معدلات الأداء لخدمة.