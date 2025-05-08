 وزير الخارجية الليبي والسفير البريطاني يبحثان جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الليبي والسفير البريطاني يبحثان جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

علم ليبيا
علم ليبيا

نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 5:33 ص | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 5:33 ص

ناقش المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الطاهر الباعور مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا الجهود المبذولة في دعم مساعي البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في البلاد، وإجراء الانتخابات، والمساهمة في الحلول السياسية الشاملة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم بمقر الوزارة في طرابلس سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك.

وأكد السفير البريطاني دعم بلاده للعملية السياسية الليبية، فيما أشاد الباعور بالدور البريطاني في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.


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