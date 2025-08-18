بوادر انفراج في العلاقات بين الهند والصين مع لقاء وزيري خارجية البلدين في نيودلهي

التقى وزيرا خارجية الهند والصين في نيودلهي، اليوم الاثنين، في مجهود متجدد من الخصمين الآسيويين المسلحين نوويا، لتخفيف حدة التوتر بينهما بعد مواجهات حدودية دامت 5 سنوات وأضرت بالعلاقات بينهما بشكل كبير، وذلك حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

ويعد هذا هو اللقاء رفيع المستوى الثاني بشأن قضية الحدود منذ الاشتباكات الحدودية في 2020، التي أدت إلى تدهور العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.

وقالت وكالة "أ ب"، إن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، استقبل نظيره الصيني وانج يي لإجراء محادثات تهدف لاستقرار العلاقات التي تدهورت عام 2020 بعد اشتباكات بين قوات الأمن على الحدود المتنازع عليها في منطقة جبال الهيمالايا.

وأدت أعمال العنف، وهي الأسوأ منذ عقود إلى مقتل 20 جندياً هندياً و4 جنود صينيين، الأمر الذي تمخض عنه تجميد الانخراط السياسي رفيع المستوى بين الدولتين.

ومنذ ذلك الحين، نشر الجانبان عشرات الآلاف من القوات الأمنية في المناطق الحدودية.

وفي العام الماضي، وقعت الهند والصين اتفاقية بشأن دوريات الحدود وسحبتا قوات إضافية من بعض المناطق الحدودية.

ودعا جايشانكار في كلمته الافتتاحية، اليوم الاثنين، إلى "تخفيف التصعيد في التوترات الحدودية لإعطاء زخم إيجابي للعلاقات الثنائية".

وقال جايشانكار: "بعد مرورنا بفترة صعبة في علاقتنا، تسعى دولتينا الآن للمضي قدماً. وهذا يتطلب نهجاً صريحاً وبنّاءً من كلا الجانبين".

وأشار وانج إلى تحقيق سلام وهدوء على طول الحدود، وإلى أن الصين سمحت للحجاج الهنود بزيارة بعض الأماكن المهمة في منطقة التبت ذاتية الحكم.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم غد الثلاثاء، ويجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال حول الحدود المتنازع عليها.

ومن المتوقع إدراج مسألة تقليص عدد القوات هناك على جدول الأعمال.