توريد 51 ألفا و652 طن قمح بكفر الشيخ

قال عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، إن مواقع استلام القمح في نطاق المحافظة استقبلت كميات جديدة من المحصول، موضحا أن إجمالي المورد من محصول القمح منذ فتح باب التوريد حتى اليوم بلغ 51 ألفا و652 طن قمح.

ولفت إلى أن استلام القمح خلال موسم 2025 الحالي تجرى من خلال 25 موقعًا تابعة للجهات المسوقة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بمتابعة من اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأشار الهابط إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشاكل تتعلق بعملية التوريد.

وأضاف سيتم صرف مستحقات المزارعين بانتظام، والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة وفقًا القرار وزير التموين والتجارة الداخلية.