أوكرانيا: روسيا تشن هجمات جوية جديدة رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أن روسيا شنت هجمات جوية جديدة رغم إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، والذي دخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل (21:00 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء).

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، عبر تطبيق تليجرام، إن الطائرات الروسية ألقت قنابل موجهة عدة مرات فوق منطقة سومي شمالي البلاد، محذرة من استمرار النشاط الجوي في الاتجاه الشرقي.

ومن ناحية أخرى، تم الإعلان عن إطلاق تحذيرات وهجمات بالطائرات المسيرة في منطقة ليبيتسك غربي روسيا صباح اليوم الخميس، حسبما ذكر حاكم المنطقة إيجور أرتامونوف.

ولم يتسن التحقق من المعلومات التي قدمها الجانبان بشكل مستقل.

ودخل وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة 72 ساعة، والذي أعلنته موسكو، حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بقليل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأعلن بوتين عن وقف إطلاق النار تزامنا مع احتفالات روسيا السنوية بعيد النصر في 9 مايو، الذي يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

ورفضت أوكرانيا هذه الخطوة واعتبرتها رمزية، فيما واصلت، إلى جانب الولايات المتحدة، الدعوة إلى وقف إطلاق نار لا يقل عن 30 يوما.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الفيديو أمس الأربعاء، "لا يزال اقتراحنا بوقف الهجمات، بوقف إطلاق نار لمدة 30 يوما على الأقل، قائما".

وأضاف زيلينسكي "لكن روسيا هي التي يراها العالم لا تقدم أي رد - لا رد سوى شن هجمات جديدة".

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد حرب روسية منذ أكثر من ثلاث سنوات.