نائب محافظ مطروح يتفقد مشروعات خدمية وتنموية بالضبعة

أجرى الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، جولة بمركز ومدينة الضبعة تابع خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها اللواء محمد هجرس رئيس مركز ومدينة الضبعة.

شملت الجولة التي تأتي في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية، وتفقد مدرسة سواني سمالوس، التي تم الانتهاء من تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية، رافقه خلالها الدكتور هشام جميعي مدير إدارة الضبعة التعليمية، كما تفقد الطريق المؤدي لقرية سواني سمالوس، الجاري تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي.

كما تفقد نائب المحافظ، يرافقه الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى الضبعة حيث اطمئن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة عملية إنشاء سكن الأطباء، وكذلك تفقد الوحدة الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بجوار المستشفى.

وزار نائب المحافظ تجمع الشافعي، حيث تفقد الطريق الجاري تنفيذه والمؤدي للتجمع، كما تابع مشروع إنشاء مدرسة تجمع الشافعي، واستمع خلال الزيارة إلى مطالب واحتياجات الأهالي، مؤكدًا حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وعلى هامش الزيارة، قام نائب المحافظ بزيارة لمطار العلمين، حيث تفقد المرافق والخدمات بالمطار، في إطار المتابعة الشاملة لمختلف المشروعات والمنشآت الحيوية بنطاق المحافظة.