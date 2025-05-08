كييف تعلن إسقاط 20 من أصل 31 طائرة مسيرة روسية أمس

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 20 من أصل 31 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية بعد ظهر ومساء أمس الأربعاء.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، بين الساعة 14:30 و20:30 من يوم 7 مايو الجاري، باستخدام 31 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من منطقة ميلروفو الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن "القوات الأوكرانية أسقطت 20 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، فوق شمال ووسط أوكرانيا."

وقال البيان إن 6 طائرات مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار دون التسبب في أي أضرار.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في منطقة تشيركاسي نتيجة للهجوم الروسي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.