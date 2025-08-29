ميرتس وماكرون يشاركان في قمة رقمية فرنسية - ألمانية في برلين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن تستضيف ألمانيا وفرنسا قمة رقمية مشتركة في برلين بهدف تعزيز التنسيق الأوروبي بشأن القضايا التقنية، ويعتزم أن يحضرها قادة البلدين.

وأعلنت وزارة الرقمنة الألمانية، اليوم الجمعة، أنه قد جرى بالفعل توجيه الدعوات للمشاركين في الفعالية المشتركة المقررة في نوفمبر، فيما اجتمع وزراء من كلا البلدين في مجلس وزاري بمدينة تولون الساحلية الواقعة جنوبي فرنسا.

ومن المقرر أن تشهد القمة جدول أعمال رفيع المستوى يشارك فيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب ما يصل إلى 900 مشارك من ميادين السياسة والاقتصاد والعلوم والمجتمع المدني.

وقال وزير الرقمنة الألماني كارستين فيلدبرجر، إن هذه ستكون فرصة لجميع دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات ملموسة معا لتعزيز السيادة الرقمية في أوروبا.

وأضاف أن: "هذا يتطلب منا أيضا اتخاذ إجراءات أكثر حسما في مجال الذكاء الاصطناعي."