الكنيسة الكاثوليكية في مصر تهنئ بابا الفاتيكان الجديد بمناسبة انتخابه

توجه أعضاء مجلس بطاركة وأساقفة الكنائس الكاثوليكية في مصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتقديم التهنئة إلى "أسقف روما، وخليفة القديس بطرس الرسول، راعي الكنيسة الجامعة، بمناسبة انتخابه وجلوسه المبارك على الكرسي الرسولي، كرسي بطرس الرسول، الذي منه أشرق نور الإنجيل على المسكونة، ولا يزال منه صوت الراعي الصالح ينادي القلوب إلى ينابيع الرجاء".

وقالت الكنيسة في بيان لها: "إننا نرى في انتخاب قداستكم علامة من علامات العناية الإلهية، وشهادة حية لعمل الروح القدس في جسد الكنيسة الواحدة، ودعوة جديدة للمضي قدما في درب الوحدة والشهادة والإنجيل".

وأضاف: "وفي سنة يوبيل الرجاء، حيث تدعى الكنيسة لتكون نورا في عالم يئن من الحروب، واللامبالاة، والضياع، نثق بأن قداستكم ستكونون صوتا نبويا ينير الدرب، ويقود الكنيسة نحو مستقبل منفتح على الإنسان، راسخ على صخرة الإيمان".

وزاد: "وما أبهى أن يتزامن جلوسكم المبارك مع ذكرى مرور سبعة عشر قرنا (١٧٠٠ سنة) على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، ذلك المجمع التاريخي الذي أسهمت فيه كنيسة الإسكندرية إسهاما جوهريا، في تثبيت الإيمان بشخص المسيح الكلمة المتجسد".

وتابع: "من قلب كنيسة الإسكندرية العريقة، نحمل إلى قداستكم إرث آبائنا الشرقيين: الكلدان، والسريان، والموارنة، والروم الملكيين، والأرمن، والأقباط الكاثولييك، واللاتين المصريين، الذين يشكلون معا فسيفساء الرجاء في جسد المسيح الواحد، المنتشر من الشرق حتى أقاصي الأرض".

وأضاف البيان: "نصلي من أجل قداستكم، كي يعضدكم الله بنعمه، ويمنحكم حكمة بطرس، وغيرة بولس، لتقودوا سفينة الكنيسة بثبات وسط أمواج هذا العالم، ولتكون خدمتكم علامة رجاء ووحدة وسلام في عالم يتعطش إلى المصالحة والتجدد الروحي،من أرض مصر، التي استقبلت العائلة المقدسة، وعلى خطى القديس مرقس كاروز ديارنا، نؤكد لقداستكم صلاتنا، واتحادنا الوثيق، وطاعتنا البنوية، وثقتنا بأنكم، بنعمة الرب، تقودون الكنيسة إلى عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء".