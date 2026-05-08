سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تُقام اليوم الجمعة 8 مايو 2026 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الهلال ضد الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب مواجهة مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري ضمن مجموعة الهروب من شبح الهبوط في الدوري المصري.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليفانتي ضد أوساسونا – 10:00 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينو ضد ساسولو – 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس ضد نانت – 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت – 9:30 مساءً

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود ضد الهلال – 9:00 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري (مجموعة الهبوط)

بتروجيت ضد وادي دجلة – 5:00 مساءً على قناة ON Sport Max

المقاولون العرب ضد الجونة – 5:00 مساءً على قناة ON Sport

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري – 8:00 مساءً على قناة ON Sport

كهرباء الإسماعيلية ضد فاركو – 8:00 مساءً على قناة ON Sport Max