ماك أليستر يثير الغموض حول مستقبله مع ليفربول

كشف كارلوس ماك أليستر، والد ووكيل لاعب خط وسط ليفربول الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، عن مستجدات لافتة بشأن مستقبل نجله، مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات حالية بين اللاعب والنادي الإنجليزي لتجديد عقده، رغم امتداده حتى يونيو 2028.

ويأتي هذا التطور في وقت يستعد فيه ليفربول لمواصلة مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُتوقع أن يشارك ماك أليستر أساسيًا في مواجهة تشيلسي على ملعب أنفيلد، تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

وبحسب تصريحات والد اللاعب، فإن إدارة ليفربول لم تبدأ حتى الآن أي محادثات رسمية بخصوص تمديد العقد، رغم تأكيده على قوة العلاقة بين اللاعب وجماهير النادي، وغياب أي تواصل مع أندية أخرى في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن عدم فتح ملف التجديد حتى الآن قد يثير علامات استفهام حول مستقبل اللاعب، خاصة في ظل تحركات ليفربول الأخيرة لتجديد عقود عدد من لاعبي خط الوسط، من بينهم ريان غرافنبرخ ودومينيك سوبوسلاي.

ويواجه ماك أليستر منافسة قوية داخل تشكيلة الفريق، في ظل اعتماد الجهاز الفني على أكثر من خيار في خط الوسط، وهو ما أثر نسبيًا على ثبات مشاركته الأساسية مقارنة بالموسم الماضي.

ورغم ذلك، لا يزال اللاعب أحد العناصر المؤثرة في الفريق، بعدما شارك في أكثر من 50 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، مسجلًا خمسة أهداف وصانعًا لسبعة أخرى.

وتشير المعطيات إلى أن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة قد يشهد تغييرات داخل ليفربول، مع احتمالات لإعادة هيكلة بعض المراكز، ما قد يعيد فتح ملف مستقبل عدد من اللاعبين داخل الفريق.