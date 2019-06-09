عمرو أديب: لما حد يستشهد اقرأوا له الفاتحة ومتنكدوش على أهله

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استنكاره مما وصفه بانتقاد البعض للجهات الأمنية على خلفية العمليات الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء خلال عيد الفطر.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت: «لما يجيلك واحد حاطط حزام ناسف ويدخل في أي حتة، ده شخص منتهي وداخل يخلص الموضوع ويخلص على نفسه».

وتابع: «لما يحد يستشهد يا جماعة، اقرأوا له الفاتحة، ومتنكدوش على أهله، وقول لابنك ده نموذج محترم، والراجل ده مات عشان أنت في العيد تبقى قاعد في السينما، ويبقى عندك بطولة إفريقيا وعندك رمضان».