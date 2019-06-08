النيابة العامة بالسويس تطلب تحريات المباحث بقضية قتل أم لطفلتيها

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قررت النيابة العامة بالسويس طلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس في قضية اتهام سيدة بقتل ابنتيها الاثنين داخل منزل الأسرة بمدينة الكوثر، واستدعت النيابة شهود من جيران المتهمة بقتل أطفالها.

كما قررت النيابة عرض جثتي الطفلتين "كارمة" 5 أعوام، و"جودي" 4 أعوام على الطب الشرعي للكشف الطبي عليهما وإرسال تقرير للنيابة.

وكشفت التحقيقات في واقعة قتل سيدة أبنائها في محافظة السويس، أن زوجها ووالد الأطفال يعمل مخبر بقسم شرطة فيصل، الذي يقع داخل دائرتة الأمنية بمدينة الكوثر، التي شهدت حدوث الجريمة.

وأكدت التحقيقات، أن " ع . ع " زوج السيدة المتهمة بقتل أطفالها هو من أبلغ الشرطة، عقب اكتشافه قتل زوجته لطفليه الاثنين "كارمة" 5 أعوام، و"جودي" 4 أعوام، والعثور على زوجته مقطوعة الشريان باليد، بجوار سرير طفلتيه المقتولتين.

وقال والد الطفلين في التحقيقات: "بعد عودتي من قسم شرطة فيصل الذي أعمل به ذهبت للمنزل وطلبت من زوجتي إحضار الطعام، وغادرت منزلي وتفاجأت عندما عدت أن زوجتي ملقاة على الأرض ومقطوع شرايين يدها، وطفلي الاثنين مقتولين".

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى بلاغًا بقيام "هند . م" 30 عامل، بقتل طفليها داخل مساكن الكوثر بمحافظة السويس.

وقال مصدر طبي، إن الأم ترقد حاليا في العناية المركزة بمستشفيي السويس العام، بسبب قيامها بمحاوله الانتحار بقطع شرايين يدها.