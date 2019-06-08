رئيس اتحاد الكرة الجزائري: نطمح للتتويج بكأس أمم أفريقيا

قال خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إن لديه نفس هدف جمال بلماضي، المدير الفني لـ"الخضر" بالتتويج بلقب بطولة كأس امم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وأوضح زطشي، في تصريح للصحفيين على هامش مغادرة بعثة المنتخب الجزائري إلى العاصمة القطرية الدوحة للانتظام في معسكر اعدادي استعدادا للبطولة القارية، أن الاتحاد الجزائري حرص على توفير كل الظروف اللوجيستية المناسبة، إلى جانب تحفيز اللاعبين من أجل المساعدة في تحقيق هدف التتويج باللقب الأفريقي.

وأعرب زطشي، عن أمله في أن يكون التحكيم الأفريقي خلال بطولة أمم أفريقيا، على نفس مستوى التحكيم خلال نهائيات كأس العالم، وكأس أمم أوروبا، متمنيا أن تكون الأخطاء قليلة وبعيدة عن مشاهد إياب نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وقلل رئيس الاتحاد الجزائري من أهمية الأخبار التي تحدثت عنها بعض وسائل الاعلام بخصوص وجود مشاكل انضباطية داخل الفريق وتسببها في غضب بلماضي، منوها أن مثل هذه الامور تحدث في كل المنتخبات والفرق.

يشار إلى أن القرعة اوقعت الجزائر في المجموعة الثالثة، حيث تستهل مشوارها بملاقاة كينيا يوم 23 يونيو الجاري، ثم السنغال يوم 27 من نفس الشهر، قبل أن تختتم مشوارها بالدور الأول بمواجهة تنزانيا في الأول من يوليو المقبل.