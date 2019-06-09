المتحدث الرسمي للأهلي: لن ننسحب من الدوري ولدينا عدة خطوات تصعيدية

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الأهلي أن النادي سيتقدم غدًا الأحد بشكوى للجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة ضمن من الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة بسبب أزمة بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وضرورة استكمالها قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقال شريف في تصريحات تليفزيونية إن الفريق لن ينسحب من منافسات الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأهلي ليس لديه خصومة مع أحد ولا يسعى إلى الإثارة أو لمكسب خاص بل يسعى إلى الصالح العام ومستقبل الكرة المصرية حتى لا يتم الإضرار بمستقبل الدوري في الموسم المقبل.

وأضاف:" مجلس الإدارة في غاية الاستياء من اتحاد الكرة بسبب التسويف وعدم الرد على الخطابات الرسمية من قبل الإدارة والإخلاء بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد اللعب النظيف".

وتابع: "هناك أمور تدار بشكل غريب في اتحاد الكرة، فسبق وأن أعلنوا عن اقتراح باستكمال مباريات الدوري بدون الدوليين، وقرروا عقد اجتماع مع كل الأندية من أجل إتخاذ القرار".

وواصل: "لم يتم عقد الاجتماع وأصدرت لجنة المسابقات بيانًا في نفس الموعد الذي كان محددًا للاجتماع، وأعلنت خلاله عن استكمال المسابقة وفقًا للجدول الموضوع من قبل".

وأتم : "أؤكد أن الأهلي لن ينسحب من الدوري، لدينا خطوات سنتخذها خلال الفترة المقبلة وفقًا لما تم إعلانه، ولدينا الكثير من الخطوات والإجراءات القانونية".

يذكر أن الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا مساء اليوم السبت، أعلن خلاله عن عدد من القرارات التي تخص أزمته الحالية مع اتحاد الكرة. "طالع التفاصيل"