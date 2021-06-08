الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "الدهيشة" جنوب بيت لحم، واعتقلت 5 فلسطينيين بينهم أسير محرر، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، واندلعت على إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت نيران أسلحتها، دون أن يُبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، واعتقلت آخر من بلدة "بيت أيبا" غربي نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة "شعفاط" بالقدس المحتلة بينهم شقيقان.

في السياق، جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في بلدة "جالود" جنوب نابلس، لصالح توسيع مستوطنة إسرائيلية.