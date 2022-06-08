محافظ بورسعيد يستقبل سفير جمهورية فيتنام لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سفير دولة فيتنام لدى مصر نجوين هوي دونج، على رأس الوفد المرافق، بديوان عام محافظة بورسعيد.

جاء ذلك ضمن زيارته للمحافظة، في إطار دعم وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة وجمهورية فيتنام وتبادل مزيد من الخبرات فى مختلف المجالات، خاصة في المجال الصناعي والسياحي.

ورحب الغضبان بسفير جمهورية فيتنام لدى مصر، مستعرضًا عدد من المشروعات القومية والصناعية والاقتصادية، التي تشهدها المحافظة مؤخرًا، وأهدى درع المحافظة لسفير فيتنام في إطار دعم العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وتم عرض فيلم قصير يتضمن إنجازات محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة، وتناول المحافظ جهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد في مختلف المجالات، مؤكدا أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلي، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول.

ومن جانبه، أشاد سفير جمهورية فيتنام لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدًا ترحيب دولته بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصري، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية في عدد من المجالات.