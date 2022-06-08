علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على قضية عروس كفر الدوار أمنية طارق، التي أثارت كلمتها أثناء كتب كتابها، ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، قائلة إن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تحدد الموضوعات التي يتحدث فيها المجتمع.

وقالت خلال تقديمها لبرنامج «الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، إن الصفحات غيرت من أفكار المواطنين، مشيرة إلى أنها السبب في انتشار ظاهرة الـ«تريند»، خاصة مع تداول المشكلات والطلبات الشخصية.

ولفتت إلى أن عروس كفر الدوار تركت كل شيء يوم كتب الكتاب، وقررت أن توصي عريسها بأمها، معقبة: «كأننا لا نعلم أهمية الأم في الموضوع، أنا لا أوافق على ما فعلته، ليس لأني ضدها، ولكني بشوف إن مش ده الوقت».

وذكرت أنها ترى بأن العروس تبحث عن التريند بمجرد مشاهدتها لمقطع الفيديو، مضيفة: «مع احترامي للعروسة وفرحك، لو بتبحثي عن التريند إحنا زهقنا وطلع عيننا، ليه أمك ثم أمك ثم أمك؟ وكأنها الوحيدة اللي حافظة الحديث الكريم، ما تروحي تتجوزي وتكتبي كتب كتابك وتفرحي».

من جانبها، أعربت الإعلامية سهير جودة، عن تعاطفها مع عروس كفر الدوار، وطلبت افتراض حسن النية في الموضوع، موضحة أن الفتاة ليست المسؤولة عن تصوير أو نشر الفيديو.

وعقبت خلال تقديمها لبرنامج «الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء: «نحن من نسمح بالدخول في حياتنا ثم نلوم على الأمر، المشاهير هم من يعرضون أمورهم على مواقع التواصل ثم يقولون لماذا تقتحمون الحياة الشخصية، وأرى بأن الطرفين مخطئان».

ونوهت إلى كارثة الفضول، وأهمية مقاومة الأمر؛ لأن الجمهور المستقبل هو المسؤول عن صناعة «التريند»، متابعة: «عندما تكون القصة مبالغ فيها وآخر همنا وأهم أولوياتنا فهذه كارثة، الفضول بنسبة عالية وكبيرة أصبح سلبيًا وليس إيجابيًا».

وكانت الفتاة أثارت، السبت الماضي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر فيديو لها، وهي تطلب من زوجها خلال التوقيع على عقد قرانها، احترام أهلها والأقارب وأبرزهم والدتها.