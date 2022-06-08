 الهند وفيتنام توقعان بيانا حول رؤيتها للشراكة بمجال الدفاع حتى 2030 - بوابة الشروق
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الهند وفيتنام توقعان بيانا حول رؤيتها للشراكة بمجال الدفاع حتى 2030

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 4:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 4:35 م

وقعت الهند وفيتنام اليوم الأربعاء، بيانا بشأن رؤيتهما المشتركة للشراكة في مجال الدفاع حتى عام 2030 من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بمجال الدفاع.

جاء ذلك عقب اجتماع وزير الدفاع الهندى راجناث سينج، الذي يقوم بزيارة رسمية لفيتنام، مع نظيره الفيتنامى الجنرال فان فان جيانج.

وقال وزير الدفاع الهندي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "التعاون الوثيق بمجالي الدفاع والأمن بين البلدين يعتبر عاملا مهما لتحقيق الاستقرار فى منطقة الاندو/باسيفيك"، موضحا أنه تم إجراء مباحثات موسعة بشأن المبادرات الفعالة والعملية لتعزيز الشراكات الثنائية في مجال الدفاع ومسائل أخرى.

وأضاف أن المداولات بين الجانبين كانت مثمرة، وأسفرت عن توقيع بيان الرؤية المشتركة للشراكة الهندية الفيتنامية بمجال الدفاع حتى عام 2030.

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