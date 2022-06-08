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البيت الأبيض يعلن مشاركة بايدن في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
وكالات
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 6:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 6:18 م

قالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع، ثم إلى إسبانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو الجاري.

وأضافت في بيان أن بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع في شلوس إلماو بجنوب ألمانيا في 25 يونيو الجاري حيث سيناقش القادة المشاركون الحرب في أوكرانيا، وأزمة الغذاء، والطاقة، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع البيان أن من المتوقع أن يركز الحلفاء في اجتماع حلف شمال الأطلسي لمدريد في 28 يونيو المقبل على "تحول الحلف في العقد المقبل".

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