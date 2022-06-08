رئيس جامعة بني سويف يشيد بتوجه القيادة السياسية نحو تعزيز التحول الرقمي

أشاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، بتوجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل تحت عنوان "تطبيق منظومة المرتبات Payroll" التي نظمتها الإدارة المركزية للمديرية المالية ببني سويف بقاعة المؤتمرات بالجامعة، بحضور الدكتور شعبان مبارز المستشار المالي لرئيس الجامعة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وخيري سعد وكيل وزارة المالية، وحسن البراوي مدير المديرة المالية، وعادل حسين، مدير إدارة التدريب بالمديرية المالية، وسط حضور لافت من العاملين بالجامعة والمديريات والمصالح الحكومية بالمحافظة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور منصور حسن، توفير كل إمكانات الجامعة المادية والبشرية سواء على مستوى توفير القاعات المجهزة أو على مستوى توفير الكوادر العلمية المتميزة في مجال الماليات للتعاون المثمر مع المديرية المالية من أجل تعميم ورش العمل الخاصة بمنظومة المرتبات الجديدة على مستوى كل الهيئات والمصالح الحكومية التابعة لمحافظة بني سويف، والتي تسفر عن توفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعد في بحوث تحسين الدخل، وذلك تجسيدًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها وتعميم الفائدة وتحقيق المصلحة العليا للوطن في إطار خطة مصر 2030.

من جانبه، أوضح خيري سعد، أن المديرية تستهدف الانتهاء من تطبيق منظومة مكينة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية العام الجاري عبر نظام Payroll بوحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، لتوفير آلية تضمن دقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة على نحو يُسهم في تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور.