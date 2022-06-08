مباحثات عسكرية أمريكية كندية لزيادة التعاون لمواجهة التحرك الروسي في أوكرانيا 

أجرت الولايات المتحدة وكندا مباحثات بشأن زيادة التعاون العسكري داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" لمواجهة التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند زاروا أمس القيادة الشمالية الأمريكية (نورثكوم)، وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" في قاعدة قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية والقيادة الشمالية الأمريكية، في قاعدة بيترسون للقوة الفضائية بكولورادو.

وتابع البيان أن "أوستين انضم إلى القادة الكنديين لتسليط الضوء على التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكندا، والإعراب عن تقديره لدعم كندا المستمر لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي غير المبرر".

وأضاف أن "القادة ناقشوا أيضا زيادة التعاون من خلال الناتو لمواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا والتعاون الدفاعي الثنائي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونصف الكرة الغربي، ومنطقة القطب الشمالي".

وذكر أن "الجميع اتفقوا على أهمية استثمار البلدين في قوات حديثة وجاهزة وقادرة. أعاد القادة التأكيد على الشراكة العميقة والطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وكندا على أساس التزام مشترك بأمريكا الشمالية آمنة ومزدهرة".

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، زار أوستين أفراد القوات الفضائية والطيارين المعينين في قواعد بيترسون وشريفر للقوة الفضائية، وشكرهم على خدمتهم المستمرة لأمتنا وسلط الضوء على دورهم المهم في تدريب الجيل القادم من محترفي الفضاء اللازمين للسيطرة على الفضاء المشترك، الفضاء الإلكتروني، ومجالات الذكاء.