اتهامات متبادلة بين أوكرانيا ووكالة الطاقة الذرية بشأن محطة زاباروجيا

وقال غروسي عبر موقع تويتر يوم الاثنين إنه يعمل على إرسال بعثة خبراء إلى المحطة.

وتتبع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة الأمم المتحدة، وتعمل مع الدول لتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا النووية.

ووصفت الشركة الأوكرانية خطط الوكالة إرسال وفد إلى المحطة بأنها "وسيلة لإضفاء الشرعية على بقاء المحتلين".

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتصال بالسلطات الروسية بشأن زيارة محتملة إلى محطة زاباروجيا.

واستولت روسيا على محطة الطاقة النووية هذه، التي تعد الأكبر في أوروبا، في أوائل مارس الماضي، بعد أيام فقط من بدء غزوها أوكرانيا. واندلعت احتجاجات دولية بعد أن تعرضت مباني المحطة للقصف من قبل القوات الروسية عند الاستيلاء عليها.

لكن لم تتضرر أي بنية تحتية حيوية، وظلت مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية.

ومازال العمل يجري بصورة طبيعية في المحطة، ويعمل الموظفون الأوكرانيون بموجب أوامر روسية.

ويحذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ شهور من أن الوضع في زاباروجيا يشكل خطرا على السلامة، ويقول إنه يريد قيادة مهمة عمل هناك.

وأكد غروسي، في بيان يوم الاثنين، أن الوكالة الدولية لم تعد تتلقى بيانات السلامة من زاباروجيا، وأن الموظفين الأوكرانيين يعملون وسط "ظروف عمل مرهقة وصعبة للغاية".