موسكو: أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في دونباس

ذكرت مصادر روسية أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت من خسائر كبيرة في القتال حول منطقة دونباس الواقعة بشرق البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف إن كييف تكبدت أكثر من 300 مقاتل خلال ثلاثة أيام في معارك حول مدينة سفياتوهيرسك وحدها. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تدمير 15 عربة مقاتلة و36 نظام أسلحة. ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

وتحدث الليفتنانت جنرال كوناشينكوف أيضا عن هجمات صاروخية روسية استهدفت مصنع دبابات في خاركيف. وأطلقت القوات الروسية النيران على العديد من مواقع القيادة ومناطق تركيز القوات، ومواقع قاذفات الصواريخ حول المدينة باستخدام الصواريخ جو-سطح.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت روسيا نشرت سلاحا جويا تكتيكيا وأسلحة صاروخية ومدفعية في دونيتسك ولوهانسك وفي زابوريجييا بجنوب أوكرانيا. وفي المجمل، خسرت أوكرانيا أكثر من 480 جنديا خلال 24 ساعة، بحسب ما ذكره كوناشينكوف.