قال الفنان حسين فهمي، إنه يواصل حاليا تصوير فيلم الملحد، وهو من تأليف الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "توب موشن" عبر شاشة "العربية"، أن الفيلم أثار جدلًا كبيرًا، مؤكّدًا أن يفضل هذه النوعية من الأعمال الفنية.

وأشار إلى أنّ فيلمه "الكاهن" أثير حوله الجدل، وكذا الأمر بالنسبة لفيلم "فارس"، ويتكرر ذلك مع فيلم الملحد الذي يشهد جدلًا وصفه بـ"المهم جدا".

ونوه بأن تصوير الفيلم لم ينته بعد، مرجحا أن يتم عرضه بحلول نهاية العام الجاري.

وفيلم الملحد يتناول العمل فكرة التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتأثير ذلك على المجتمع.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، وشيرين رضا، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، صابرين، وحسين فهمي، وتارا عماد، ومصطفي درويش، أحمد السلكاوي.