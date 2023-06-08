حاكم منطقة خيرسون: المياه تغمر 600 كيلومتر مربع من المنطقة بعد تفجير روسيا لسد كاخوفكا

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أعلن أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون، أن المياه غمرت 600 كيلومتر مربع من منطقة خيرسون جراء تفجير روسيا لسد كاخوفكا.

وقال بروكودين، عبر تليجرام، إن متوسط منسوب المياه صباح اليوم الخميس بلغ 61ر5 أمتار، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"

وأوضح بروكودين "في الصباح، كان متوسط منسوب المياه 61ر5 أمتار. و600 كيلومتر مربع من منطقة خيرسون تحت الماء".

وأضاف بروكودين أن 32٪ من الأراضي التي غمرتها المياه تقع على الضفة اليمنى لمنطقة خيرسون و68٪ على الضفة اليسرى للمنطقة.

يشار إلى أن الجيش الروسي فجر في الساعات الأولى من يوم 6 يونيو سد كاخوفكا، بحسب يوكرينفورم.

ويوجد نحو 16000 شخص في منطقة الكارثة على الضفة اليمنى لمنطقة خيرسون، وعمليات الإجلاء مستمرة. ويتسم الوضع بالحرج على الضفة اليسرى المحتلة.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تدمير السد، ويصف كل جانب ما حدث بأنه "هجوم إرهابي" وكارثة غير مسبوقة بالنسبة للبيئة.