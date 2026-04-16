الزمالك بالأبيض التقليدي ضد بلوزداد في الكونفدرالية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدًا الجمعة في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم لزيه الأساسي المكوَّن من "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق شباب بلوزداد، زيه المكون من "القميص الأحمر والشورت الأحمر"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع من الزمالك، محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، والدكتور محمد شوقي نائب رئيس الجهاز الطبي وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، والفولي أبو العلا ومحمد حسني مسؤولي المهمات ومحمد طويلة المنسق الأمني لفريق الكرة.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.