روسيا: تصدينا لهجمات أوكرانية كبيرة على الجبهة الجنوبية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الخميس، إن قواته صدت مساء الأربعاء، محاولات واسعة النطاق لقوات أوكرانية لاختراق الجبهة الأمامية في منطقة زابوريجيا الجنوبية وكبدتهم خسائر فادحة.



وأوضح شويجو، أن قواته صدت أربع هجمات أوكرانية متفرقة على طول الجبهة الجنوبية، ذاكرا أن الجانب الروسي أجبر قوات كييف على التقهقر "بخسائر فادحة"، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف شويجو خلال بيان: "عند الساعة 1.30 صباح اليوم الخميس، حاول العدو اختراق دفاعاتنا باتجاه زابوريجيا بقوات من اللواء ميكانيكا 47 يصل عددها إلى 1500 رجل و150 عربة مدرعة".



وتابع: "قوات استطلاعنا رصدت العدو في حينه ونفذت مدفعيتنا وقواتنا الجوية هجوما وقائيا بواسطة أسلحة مضادة للدبابات".



وأوضح شويجو، أن أوكرانيا خسرت 30 دبابة و11 عربة مشاة مدرعة وما يصل إلى 350 جنديا. لكن لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الأرقام.



ورجح بعض المسئولين الروس والغربيين أن أوكرانيا شنت هذا الأسبوع هجومها المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية، فيما لم تؤكد أوكرانيا الأمر علانية.