نقيب الجزارين: المزارع الكبرى هي المُتحكم في أسعار اللحوم

أرجع يوسف البسومي، نقيب الجزارين، أسباب ارتفاع اللحوم، إلى ارتفاع تكلفة المنتج بشكل عام، وارتفاع وسائل النقل ورواتب العاملين.



وأكد خلال مداخلة لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن أزمة فيروس كورونا التي تسببت في وقف حركة التجارة لمدة سنتين تقريبًا، أدت إلى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي من الرؤوس الحية واللحوم المُجمدة.



وأشار إلى أن أسعار اللحوم زادت بسبب عدم وجود مُدخلات قادمة من الخارج بسبب أزمة كورونا، مضيفًا أن الحرب الأوكرانية الروسية هي الأصعب نظرًا لتأثيرها على سوق اللحوم، موضحًا أن مصر تستورد معظم أنواع الأعلاف والحبوب، وبعد اشتعال الحرب ارتفعت أسعار تكلفة الاستيراد من هذه الدول وبالتالي ارتفعت أسعار الأعلاف ما زاد من أسعار اللحوم.



ولفت إلى أن المزارع الكبرى ورؤوس الأموال المستثمرة في المزارع هي المتحكمة في أسعار السوق، لأنها تنتج أكبر كمية من الماشية، منوهًا أن الفلاح المُربي لرأس أو رأسين من الماشية خرج من المنظومة لارتفاع أسعار الأعلاف وبالتالي تحكم المزارع الكبري في التسعير.



يذكر أن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أعلن خلال الأيام الماضية عن طرح اللحوم البلدية الحمراء بسعر 225 جنيهًا للكيلو، وذلك على امتداد أكثر من 243 منفذًا بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير لحوم الأضاحي الطازجة.



