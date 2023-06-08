حلمي النمنم: الشاطر كان يكسر بروتوكولات الرئاسة في عهد مرسي

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن محمد مرسي لم يكن رئيس الجمهورية، بدليل أن خيرت الشاطر دخل بحرسه الخاص، بعد 26 دقيقة من انطلاق أحد الاجتماعات التي حضرها مرسي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «من البروتوكول المتبع أن رئيس الجمهورية إذا دخل مكان الاجتماع لا يدخل أحد وراءه، وفي أحد اللقاءات دخل مرسي الاجتماع وبعده بـ26 دقيقة دخل خيرت الشاطر بحرسه الخاص، فقام مرسي ليرحب به».

وذكر أنه «وجه سؤالا لمرشد الإخوان محمد بديع، أن مرسي كان ترتيبه السابع ضمن قيادات الإخوان، وهو ملزم بتقديم فروض الولاء والطاعة لهم، فكيف كان يتعامل معهم وهو رئيس الجمهورية».

وتابع: «قبل اعتصام المثقفين بدأت التهديدات للمثقفين، بأن الجماعة لديها فيديوهات فاضحة للمثقفين، وهي إحدى الشائعات التي اعتادوا ترويجها طوال تاريخهم، فقلت لمجموعة المثقفين في الاجتماع هذا غير حقيقي، فلجأ الإخوان بعدها لاستمالة المثقفين، وقالوا نحن منفتحين على الجميع ومدوا أيديكم لنا».

وروى أنه ذهب في وقت حكم الإخوان للقاء الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى والمسؤول عن الصحف القومية، لكن اللقاء كان يتسم بتعمد إهانة رموز الصحافة.

ونوه أنه تعمد لقاء رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية في غرفة السكرتارية وليس في مكتبه، ولم يقدم لهم حتى زجاجة ماء، ثم فوجئ بشخص عينه الإخوان رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلس معهم، وبدأ هو يدير الحوار.

وأكمل: «سألت هذا الشخص: هل أنت صحفي؟ هل تفهم في المطابع؟ هل تفهم في التوزيع؟ فأجاب بالنفي، فقلت له لا تتكلم تماما، أنت هنا سكرتير جلسة فقط تكتب ما يحدث، وبعد هذا الموقف كتبت استقالتي بشكل لا يمكنه رفضها أو قبولها، وأصبح في موقف حرج».