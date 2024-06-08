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كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن حصيلة جديدة للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي عبر قناته على تليجرام: «ارتفاع عدد الضحايا نتيجة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح».

وأضاف أن الضحايا وصلوا إلى مستشفيين اثنين، هما مستشفى العودة بالنصيرات، ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع توغل مفاجئ للآليات العسكرية شرقي وشمال غربي المخيم قبل تراجعها لاحقا.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال، أنه تمكن من تحرير أربعة محتجزين في عملية خاصة بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: «في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة (محتجزين) إسرائيليين».