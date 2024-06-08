منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا ثمينا على حساب نظيره كوت ديفوار، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادت المنتخب لخوض منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

سجل هدف منتخب مصر الأولمبي مصطفى سعد ميسي، في الدقيقة السابعة من انطلاق المباراة، بعدما نجح في تحويل كرة مشتتة من دفاع كوت ديفوار للشباك.

ولم تشهد أحداث المباراة أي جديد بعدها حيث غلب عليها الطابع الودي التجريبي خاصة في ظل السماح بأي عدد من التغييرات والتي أثرت بدورها على مجريات اللعب.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراة أخرى أمام كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري على أرض ملعب استاد القاهرة، استعدادا لأولمبياد باريس 2024، ولالتي ينافس فيها في المجموعة الثالثة، بجانب كل من: إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان.