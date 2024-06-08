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جيش الاحتلال يشن هجوما واسعا على مخيم النصيرات

وكالات
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 1:49 م | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 1:49 م

أفادت وسائل إعلام عبرية بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، هجوما واسعا وغير مسبوق على مخيم النصيرات ومناطق أخرى وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن قواته تهاجم "بنى تحتية" في منطقة النصيرات، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الهجوم الواسع على مخيم النصيرات بـ"غير المسبوق"، فيما قال موقع "والا" العبري، إن سلاح الجو الإسرائيلي يقصف دير البلح ومخيم النصيرات، بينما تقصف الزوارق البحرية أطراف مدينة غزة.

وكانت "الأناضول" قد أفادت باستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، اليوم السبت، جراء غارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة استهدفت مخيم النصيرات ومناطق شرقي دير البلح ومخيمي البريج والمغازي، وسط قطاع غزة، بالتزامن مع توغل مفاجئ للآليات شرقي وشمال غربي النصيرات.

وأفادت "الأناضول" بأن المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ منذ ساعات غارات عنيفة ومكثفة على مناطق شرقي دير البلح ومخيمي البريج والمغازي إضافة لمناطق متفرقة وسط وغربي وشرقي مخيم النصيرات.

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