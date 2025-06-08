الصليب الأحمر: نظام الرعاية الصحية بغزة يوشك على الانهيار التام

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة يوشك على الانهيار التام، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

ودعت اللجنة، في بيان، اليوم الأحد، للحفاظ على ما تبقى من مرافق رعاية صحية بالقطاع لتفادي مزيد من الخسائر في الأرواح.

وأشارت إلى أنَّ أغلب المصابين الفلسطينيين في الحوادث الأخيرة في غزة كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة للآلية الأمريكية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية إلى مسالخ بشرية، مشيرًا إلى سقوط 13 شهيدًا و153 مصابًا لترتفع حصيلة الضحايا إلى 125 شهيدًا و736 مصابًا و9 مفقودين.

وقال المكتب في بيان، إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العُزّل تحت غطاء ما يُسمى "مراكز المساعدات الإنسانية"، التي ترعاها قوات الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر.

وأضاف أن اليوم شهد سقوط 13 شهيداً فيما أصيب 153 آخرون بجروح متفاوتة، بعدما فتحت قوات الاحتلال وعناصر من الشركة الأمنية الأمريكية النار على المدنيين المُجوَّعين المتجمعين قرب مركزين لتوزيع المساعدات شرق محافظة رفح وبالقرب من جسر وادي غزة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء تشغيل هذه المراكز في 27 مايو الماضي إلى 125 شهيداً، و736 مصاباً، و9 مفقودين، في مشهد متكرر من القتل العمد تحت مظلة العمل الإنساني الزائف، وفق نص البيان.