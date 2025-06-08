مقتل امرأة برصاص الشرطة بعد طعنها شخصين في ميونخ

قالت الشرطة الألمانية، السبت، إنها أطلقت النار على امرأة كانت تهاجم المارة بسكين في ساحة "ثيريزينفيزه" بمدينة ميونخ، ما أسفر عن مقتلها لاحقًا في المستشفى.

وأوضحت الشرطة أن المرأة، البالغة من العمر 30 عامًا، أصابت رجلًا بسكين في منطقة خلف "ثيريزينفيزه"، حيث يُقام مهرجان "أكتوبر فيست" الشهير، ثم سرعان ما اعتدت على امرأة أخرى.

ولم تُعرف حتى الآن الحالة الصحية للمصابين، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت المهاجمة تعرفهم أو ترتبط بهم بأي شكل.

وأضافت الشرطة أنها أرسلت عدة دوريات إلى موقع الحادث، بينما استمرت المرأة في التلويح بالسكين، ما دفع الضباط إلى إطلاق النار عليها. ولم يُحدد بعد عدد الطلقات التي أُطلقت، لكنها نُقلت من موقع الحادث إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة.

وفي بيان مقتضب صدر مساء السبت، أكدت الشرطة أنه لا يوجد خطر حالي على العامة.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان حادثة مشابهة شهدتها محطة القطارات الرئيسية في هامبورج قبل نحو أسبوعين، حين طعنت امرأة عددًا من الركاب بشكل عشوائي على أحد الأرصفة المزدحمة، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا. وقد ألقي القبض على المهاجمة، البالغة من العمر 39 عامًا، وقرر قاضٍ إحالتها إلى مصحة نفسية.