باحث بمركز أناليتيكا للاستخبارات: الصراع الروسي-الأوكراني يفتقد أفق السلام ويزداد تعقيدا

أكد د. فينسينت ليجوريو، الباحث بمركز أناليتيكا للاستخبارات، أن الوضع الحالي في أوكرانيا يشهد تعقيدات متزايدة، خاصة بعد عملية "شبكة العنكبوت" التي نفذتها أوكرانيا ضد روسيا.

وأوضح ليجوريو، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة أدت إلى تعقيد المشهد السياسي، مما يجعل من الصعب التنبؤ بأي تقدم نحو السلام.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين أصبحت أكثر تعقيدًا، ولا يوجد مسار واضح لتحقيق السلام في الوقت الراهن.

وأضاف ليجوريو أن استمرار الحرب يبدو مرجحًا في ظل هذه الظروف، مع غياب أي مؤشرات على قرب التوصل إلى حل سياسي.

وفي بداية يونيو الجاري، شنت أوكرانيا عملية "شبكة العنكبوت" التي اعتمدت على تهريب طائرات مسيّرة إلى داخل روسيا، حيث تم نقلها داخل صناديق مموّهة على متن شاحنات إلى مواقع الإطلاق، قبل أن تُستخدم في استهداف طائرات قاذفة قادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية.

أعلنت أوكرانيا أن أكثر من 40 طائرة تعرّضت للتدمير أو لأضرار جسيمة، فيما اعترفت روسيا فقط بتضرر "عدد من الطائرات نتيجة اندلاع حريق".

أما المحللون المستقلون المعتمدون على مصادر مفتوحة، فيقدّرون العدد بما بين 10 إلى 12 طائرة.

من جانبها، قصفت روسيا 9 مناطق أوكرانية بمئات الصواريخ والمسيرات في هجوم وضعته موسكو في إطار الرد على عملية "شبكة العنكبوت" التي نفذتها كييف.