إحباط محاولة تهريب أجهزة بلايستيشن وأدوات تجميل بميناء نويبع

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ضبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع محاولة تهريب أجهزة البلايستيشن وكمية من أدوات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

بناء على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة حركة البضائع وإدارة مكافحة التهريب الجمركي بنويبع مفادها اعتزام المدعو "أ. م " سائق السيارة رقم 6241 مصرية قادمة من السعودية تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة داخل جسم الشاحنة قيادته والمحملة عليها مشمول البيان الجمركي رقم 1893 لسنة 2019 أمتعة شخصية بإسم " خ. ع. خ ".

وجرى تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية فتبين وجود 8 أجهزة بلاي ستيشن مخفاة داخل تليفزيون ملون قديم و7 شاشة بلاي استيشن و170 شال رجالي متنوع و29 دستة بودرة أساس موزعة داخل الأمتعة الشخصية.

وبلغت قيمة المضبوطات 48600 جنيه كما بلغت قيمة التعويضات المستحقة 38415 جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 49 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.