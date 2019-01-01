لندن تؤكد التزامها بدعم رؤية 2030 وتنفيذ البرنامج السعودي للتنوع الاقتصادي

أكدت المملكة المتحدة اليوم الأحد، التزامها المستمر بدعم تنفيذ رؤية 2030، البرنامج السعودي للتنوع الاقتصادي والتطوير الاجتماعي، وأقرت بالتقدم الاقتصادي الكبير الذي تحقق منذ بدء العمل على رؤية 2030 في عام 2016.

جاء هذا التأكيد في بيان مشترك في نهاية أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجية بين السعودية وبريطانيا، الذي عقد في جدة اليوم الأحد، بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخزانة البريطاني فليب هاموند.

وقال البيان إن الدولتين عملتا على "دعم تطوير مهارات وإمكانيات المواطنين السعوديين، فالمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة شريكان استراتيجيان رئيسان في رؤية 2030، وتؤكد كلتا الدولتين من جديد التزامهما المشترك ببناء وتطوير التجارة والاستثمار، وتحقيق الرخاء المشترك لمواطني كلتا المملكتين".

كما أكد البيان التزام السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأمد لدعم تنفيذ رؤية 2030 في المجالات المحددة ضمن الشراكة الإستراتيجية .