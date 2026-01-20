 قبرص: استقرار سوريا ضروري للأمن الإقليمي - بوابة الشروق
قبرص: استقرار سوريا ضروري للأمن الإقليمي

مروة محمد
نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 10:25 ص

أكدت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم، دعمها لاستقرار سوريا باعتباره أمراً أساسياً للأمن الإقليمي.

وقالت الخارجية القبرصية، في بيان لها على منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن قبرص تتابع عن كثب الوضع في شمال شرق سوريا، وتحث جميع الأطراف على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار والاتفاق المبرم بين السلطات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأشار البيان إلى أن "هذا الأمر مهم جداً لتحقيق الاندماج السلمي من خلال ضمان وحدة سوريا وحماية حقوق السكان الأكراد".

وجددت الخارجية القبرصية التأكيد على دعمها لاستقرار سوريا باعتباره أمراً أساسياً للأمن الإقليمي.

