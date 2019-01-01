خالد جلال يشيد بروح لاعبي الزمالك أمام بطل قبرص

أكد خالد جلال، المدير الفني للزمالك، أن المباراة التي خاضها الفريق اليوم الإثنين، أمام أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي، والتي انتهت بالتعادل 3–3 تجربة قوية ومفيدة، مشيدًا بعودة اللاعبين في المباراة بعد الخسارة وهو أمر في غاية الأهمية .

وشهدت المباراة مشاركة عماد السيد حارس مرمى الفريق للمرة الأول بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الداخلية بالدوري.

كما أشرك جلال 3 ناشئين هم محمود الشحات، وكماتشو، ويوسف حسين، في إطار منح الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستواهم وتجهيزهم فنيا وبدنيا .

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وأشار جلال إلى أن المستوى والأداء الذي ظهر به الزمالك في الشوط الأول لم يكن جيدًا في ظل تجربة العديد من اللاعبين الجدد، وارتكاب الأخطاء التي تسببت في اهتزاز شباك الفريق في ثلاث مناسبات، مؤكدًا أن الشوط الثاني كان أفضل كثيرا، بعد مشاركة العناصر الإساسية .

وأوضح مدرب الزمالك أنه خاض مواجهة الفريق القبرصي بفريقين مختلفين، مشيرًا إلى أنه عندما دفع بالقوة الضاربة للفريق خلال الشوط الثاني تغيرت النتيجة.

وشدد المدير الفني للفريق على الأداء المميز والرجولي لمحمود عبد العزيز وعبد الله جمعه وعمر السعيد خلال المباراة .

كما أشاد المدير الفني بالروح القتالية العالية للاعبي الزمالك وإصرارهم على العودة لأجواء المباراة، وعدم الاستسلام لنتيجة المباراة .

وأتم خالد جلال ، بأنه سعيد بالتجربة وروح اللاعبين، وكل تجربه نستفيد منها فنيا وبدنيا في ظل مواجهه فرق قويه.