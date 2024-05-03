يستعد بيت الغناء العربي، الموجود في "قصر الأمير بشتاك" بشارع المعز في منطقة الأزهر، الذي يتبع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، لاستضافة ندوة فنية غنائية تحت عنوان "محمد عبد الوهاب: فن يتجدد"، وذلك في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل. تأتي هذه الندوة احتفاءً بالذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

سيقدم الصحفي والباحث الفني محمد دياب خلال الندوة تحليلاً شيقاً لكتابه "مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب". وسيتولى إدارة الندوة الشاعر سامح محجوب، المشرف على النشاط الثقافي بالصندوق.

وبعد الندوة، سيقدم المطرب والملحن أشرف علي، بمصاحبة فرقته الموسيقية، فقرة موسيقية تضمّ مختارات جميلة ومميزة من أغاني موسيقار الأجيال.

يتناول الكتاب مذكرات محمد عبد الوهاب التي برزت صوته وموسيقاه في القرن العشرين في مصر والعالم العربي. كما تسلط المذكرات الضوء على فترات مختلفة من تاريخ مصر الفني والاجتماعي والسياسي، ابتداءً من صعود نجم عبد الوهاب الفني وصولاً إلى تأثيره البارز على المشهد الغنائي وتطويره لشكل الموسيقى والغناء العربي.