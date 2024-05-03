مصرع شخص أثناء نومه بسبب عقب سيجارة مشتعل في الإسكندرية

لقي شاب يدعى "ك.م.ع"، 35 عامًا، بدون عمل، مصرعه، متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة في أنحاء الجسد، إثر اشتعال النيران أثناء نومه بسبب عقب سيجارة تركه مشتعلًا، فأتى عليه وعلى محتويات الشقة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية، الكائنة في العقار رقم 7 شارع فتح الله عبد الرحيم، منطقة الهانوفيل، بالعجمي.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، والإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، ومسئولي حي العجمي، إلى موقع البلاغ، تم قطع المرافق عن العقار "غاز، مياه، كهرباء"، والسيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها لعدم امتدادها إلى باقي المنطقة.

وتبين من المعاينة والفحص الأولي، نشوب الحريق بإحدى غرف شقة بالطابق الأرضي بعقار سكني، مساحته 50 مترًا مربعًا تقريبًا، واحتراق السرير الموجود بغرفة النوم، فيما طالت النيران باقي محتويات الشقة. وبسؤال والدة الشاب وتدعي "ف.أ.م"، 59 عامًا، ربة منزل، أيدت ما جاء بالفحص، وعللت سبب اندلاع النيران بالشقة لترك نجلها عقب سيجارة سهوًا، وخلوده للنوم، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في الحادث.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العجمي العام، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.