كوريا الجنوبية ترسل الدفعة الـ11 لوحدة «هانبيت» العسكرية إلى جنوب السودان قريبا

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أنه سيتم إرسال مجموعة جديدة من القوات الكورية الجنوبية إلى دولة جنوب السودان، في وقت لاحق من الشهر الجاري، للقيام بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمدة 8 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الجيش الكوري الجنوبي القول: إنه من المقرر إقامة حفل الوداع في وقت لاحق اليوم في إنتشون غرب سول، لأكثر من 280 من قوات التناوب لوحدة "هانبيت".

وسيغادر بعض أفراد القوات البلاد في وقت لاحق اليوم، بينما سيغادر باقي الأفراد بعد أسبوعين، وهي الدفعة الـ11 لوحدة "هانبيت" التي ترسلها كوريا الجنوبية إلى دولة جنوب السودان منذ عام 2013.

وكانت كوريا الجنوبية قبلت طلب الأمم المتحدة بإرسال قوات لحفظ السلام إلى دولة جنوب السودان بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1996 الذي يهدف إلى المساعدة في إعمال إعادة البناء السلمية.